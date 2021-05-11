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12:08

Псковские школы усилили меры безопасности в связи с казанским "колумбайном"

фото ЗакС политика Псковские школы усилили меры безопасности в связи с казанским "колумбайном"

Стрельба в казанской школе №175, приведшая к человеческим жертвам, побудила власти Псковской области дополнительно перестраховаться и усилить меры безопасности во всех школах. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства региона со ссылкой на главу комитета по образованию Александра Седунова.

"Проводятся дополнительные инструктажи с директорами, организациями, которые охраняют детские сады, школы и все образовательные учреждения, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц в учреждения. В школах проведут классные часы, совещания с директорами, педагогами и родителями на предмет проявления экстремизма и предупреждение экстремистской деятельности, а также еще раз проговорим об организационной безопасности", - объявил чиновник.

Губернатор региона, Михаил Ведерников, уже успел через свой Instagram выразить соболезнования близким и родным погибших.

"Разделяем с вами эту трагедию и боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - гласит его последний пост.

По последним и уточненным данным, трагедия унесла жизни восьмерых людей, а на месте действовал, стреляя из гладкоствольного ружья, официально на него зарегистрированного, 19-летний бывший ученик школы №175. Его задержали.

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