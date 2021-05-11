Кремль: Глава ФСБ обсудил с Путиным ЧП в Казани, президент поручил "обновить" правила оборота оружия

Руководитель ФСБ Александр Бортников встретился с главой государства Владимиром Путиным и отчитался перед ним о чрезвычайном происшествии в Казани, сообщил в ходе журналистского брифинга кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и его помощнице Татьяне Голиковой в скорейшее время отправить в столицу Татарстана спецборт с медиками и лекарствами для пострадавших.

Кроме того, президент попросил главу Росгвардии Виктора Золотова проработать вопрос о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте у населения - с учетом того вида оружия, которое использовал нападавший на школу.

Нападение на казанскую гимназию произошло сегодня утром. В результате инцидента погибли 7 детей. 16 человек находятся в больнице, отчитались в Национальном антитеррористическом комитете. Стрелок был один, его задержали, уточнили в МВД Татарстана.