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12:33

Беглов выступит в ЗакСе 12 мая

фото ЗакС политика Беглов выступит в ЗакСе 12 мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитается перед депутатами Законодательного собрания в среду, 12 мая. Проект повестки заседания опубликован на сайте городского парламента.

Выступление главы города будет посвящено результатам работы, проделанной им и региональным правительством за год. Доклад планируется начать в 10:30. Отчеты губернатора перед депутатами - обязательная, ежегодная процедура. 

Кроме того, ЗакС рассмотрит в первом чтении поправки в закон о выборах в городской парламент. В частности, о возможности проводить в Петербурге трехдневное голосование.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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