Беглов выступит в ЗакСе 12 мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитается перед депутатами Законодательного собрания в среду, 12 мая. Проект повестки заседания опубликован на сайте городского парламента.

Выступление главы города будет посвящено результатам работы, проделанной им и региональным правительством за год. Доклад планируется начать в 10:30. Отчеты губернатора перед депутатами - обязательная, ежегодная процедура.

Кроме того, ЗакС рассмотрит в первом чтении поправки в закон о выборах в городской парламент. В частности, о возможности проводить в Петербурге трехдневное голосование.

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