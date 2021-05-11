19-летняя активистка Мисик получила ограничение свободы по "делу о будке"

Москвичка Ольга Мисик, получившая известность в разгар летних протестов 2019 года, и двое ее знакомых получили от суда обвинительные приговоры по так называемому делу о "будке федерального значения". Как передает "ОВД-Инфо", всем троим назначили ограничение свободы: Ольге Мисик - на 2 года 2 месяца, Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову - на 1 год 9 месяцев каждому.

Суть обвинения состояла в том, что, по версии следствия, прошлым летом активисты совершили акт вандализма по отношению к будке на проходной здания Генпрокуратуры. Начиная с марта адвокаты от "ОВД-Инфо" утверждают, что гособвинение сфальсифицировало доказательства.

19-летняя Ольга Мисик запомнилась россиянам тем, что во время протестов лета 2019 года, жестоко подавленных росгвардейцами, читала последним Конституцию, сидя на асфальте.