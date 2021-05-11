Макаров выразил соболезнования родственникам жертв нападения на школу в Казани

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе № 175.

"Гибель беззащитных детей, педагога - страшная, чудовищная трагедия. Уверен, причины произошедшего обязательно будут выяснены, и это жестокое преступление не останется безнаказанным", - цитирует слова спикера пресс-служба ЗакСа.

Всем пострадавшим Макаров пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее свои соболезнования родным погибших в Казани выразил президент Владимир Путин.

Напомним, нападение на школу № 175 произошло утром 11 мая. Погибли семь детей и одна учительница. Более 20 человек госпитализированы, в том числе с огнестрельными ранениями. В МВД заявили о задержании одного нападавшего. Ему 19 лет и на него официально зарегистрировано оружие. По данным Baza, имя подростка - Ильназ Галявиев, при задержании он сообщил, что заложил бомбу по адресу прописки, утверждает издание.

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