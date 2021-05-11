Беглов присоединился к соболезнованиям родным погибших в казанском "колумбайне"

Петербургский градоначальник Александр Беглов выразил соболезнования семьям, чьи родственники погибли сегодня в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Слова губернатора приведены на его странице "ВКонтакте".

"С болью и сочувствием слежу за событиями в Казани. Глубоко соболезную родным погибших детей, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам. На связи с коллегами из Татарстана и готовы оказать любую помощь", - написал Беглов.

Он добавил, что неравнодушные трагедии петербуржцы начали приносить игрушки и цветы к зданию представительства Татарстана на 11-й линии Васильевского острова.

Ранее к соболезнованиям присоединился спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Напомним, сегодня в городской гимназии №175 в Казани произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого, по последней информации, погибли 7 человек. При этом Mash и Life, ссылаясь на свои источники, уведомляют о 10 погибших и более 20 госпитализированных. 19-летний злоумышленник действовал один, на данный момент он задержан.

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