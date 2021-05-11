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16:20

Беглов распорядился проверить петербургские школы на безопасность после трагедии в Казани

фото ЗакС политика Беглов распорядился проверить петербургские школы на безопасность после трагедии в Казани

Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник, 11 мая, дал указание в ближайшие дни провести в школах Петербурга комплексную проверку систем безопасности, сообщили в Смольном.

"Трагедия в Казани показала, что этот вопрос постоянно должен быть в поле зрения руководства школ и комитета по образованию. Родители, отправляя ребенка в школу, должны быть уверены, что он там в полной безопасности", - заявил губернатор.

В Смольном отметили, что во всех общеобразовательных учреждениях Петербурга уже усилен контроль за пропускным режимом, проходят внеплановые проверки комплексных систем обеспечения безопасности, обследуются прилегающие территории, проведен дополнительный инструктаж сотрудников.

Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу из гладкоствольного ружья в школе № 175 города Казани. Погибли семь детей и одна учительница. Более 20 человек госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Перед нападением Галявиев зарегистрировал Telegram-канал, в котором объявил о готовящихся убийствах. Позже в других каналах было опубликовано видео фрагмента допроса нападавшего, на котором тот говорит, что всегда ненавидел людей, а месяца два назад осознал, что он бог.


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