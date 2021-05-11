"Медуза"* попробует оспорить в суде своё включение в реестр СМИ-иноагентов

"Медуза"* обратилась с исковым заявлением в столичный Замоскворецкий суд, требуя отменить решение о включении издания в перечень СМИ-иноагентов Минюста, уведомила "МБХ медиа" юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.



"Основное в иске - неправомерное вмешательства в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции", - поделилась Буракова.

Напомним, "Медуза" зарегистрирована в Латвии. "Костяком" редакции является бывший коллектив "Ленты", под давлением уволившийся в 2014 году. В реестр СМИ-иноагентов издание попало 23 апреля, вскоре после чего в ее поддержку выступило с официальным заявлением руководство Евросоюза.

Ранее в Евросоюзе заявили, что российские власти намеренно затрудняют журналистам исполнение их профессиональных обязанностей и нарушает тем самым их права.

*Минюст внес издание в перечень СМИ-иноагентов