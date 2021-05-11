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16:55

Москалькова предложила увеличить возраст продажи оружия до 21 года

фото ЗакС политика Москалькова предложила увеличить возраст продажи оружия до 21 года

Постфактум трагедии, произошедшей сегодня, 11 мая, в казанской гимназии №175, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вновь подняла тему об увеличении возраста продажи оружия до 21 года.

На сегодняшний день приобрести оружие может любой россиянин по достижении 18 лет. Москалькова полагает, что увеличить возраст реализации следует для молодых людей, не прошедших службу в армии.

Примечательно, что последний раз с подобной инициативой выступал в 2018 году Госсовет Татарстана, внёсший на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Движения документ так и не получил.

Днём 11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба: в учреждение проник 19-летний злоумышленник, действовавший один, и начал палить по людям. На данный момент молодой человек задержан. В результате его действий погибли 8 человек, а пострадал 21 - преимущественно дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Президент России Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать вопрос об ужесточении гражданского оборота оружия - учитывая тот вид, которым пользовался нападавший.

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