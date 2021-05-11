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11 мая, 17:21

Свыше 12 тысяч петербуржцев прошли постковидную реабилитацию

фото ЗакС политика Свыше 12 тысяч петербуржцев прошли постковидную реабилитацию

Процедуру восстановления после перенесенного коронавируса на сегодняшний день прошли более 12 тысяч петербуржцев, сообщает пресс-служба. Реабилитацию такого рода можно было пройти в круглосуточном, дневном стационарах, а также амбулаторно. В круглосуточном режиме помощь в восстановлении оказывали пять больниц: Городская больница №40, больница им. Семашко, Госпиталь для ветеранов войн, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2.

Единовременно для горожан, нуждающихся в постковидном восстановлении, развернуто более 320 коек. 

В настоящее время реабилитация требуется более чем 20 тысячам граждан Петербурга, из них меньшинство (примерно 1,3 тысячи человек) нуждается в стационарном уходе. По словам профильного вице-губернатора Олега Эргашева, система городского здравоохранения позволяет варьировать объемы реабилитационной помощи тем, кто перенес COVID-19, в зависимости от потребности в ней.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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