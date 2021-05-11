С Соболь взыскали ещё миллион рублей по искам Пригожина

Симоновский суд Москвы решил частично удовлетворить два иска о защите чести и достоинства предпринимателя Евгения Пригожина, поданных к юристке Любови Соболь, делится "МБХ медиа".

По первому иску с соратницы Алексея Навального взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального ущерба: изначальное требование бизнесмена - 5 млн рублей. Дело связано с роликом на YouTube, в котором Соболь даёт нелестную характеристику Пригожину. Первоначально в иске фигурировал также сам Навальный, однако после того, как стало известно о его отравлении, предприниматель от своих претензий к нему отказался.

По второму иску с Соболь взыскали ещё полмиллиона рублей: Пригожин требовал опровергнуть публикацию Znak.com (на данный момент удалена), в которой юристка называла деятельность бизнесмена нелегитимной, параллельно критично выражаясь и о нём самом.

Добавим, что Соболь должна Пригожину ещё 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.