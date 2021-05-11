Традиционный петербургский фестиваль корюшки отменили из-за "ковидных" ограничений

Организаторы ежегодного аутентично-петербургского фестиваля корюшки решили не проводить его в текущем году ввиду установленных в городе "антивирусных" ограничений, уведомили "Фонтанку" в местном отделении Российского творческого союза работников культуры.

Изначально мероприятие должно было пройти, как и ранее, в середине мая, однако затем сроки несколько раз передвигались.

По словам директора фестиваля Александра Гаврилова, государственной поддержки городской праздник так и не дождался, поэтому говорить о возврате денег в бюджет ввиду его отмены бессмысленно, равно как бессмысленно проводить его и в формате онлайн.

"А как можно делать "Корюшку" онлайн? Нет, "Корюшку" надо делать живую — там же запах моря, рыбы... да там все живое! Мы не хотим портить праздник", - сообщил Гаврилов.

В нынешнем году праздник должен был пройти уже в 19-й раз.