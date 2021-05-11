В Госдуме одобрили идею привлекать Росгвардию к охране школ

Руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил прессе, что одобряет идею о привлечении к охране учебных заведений сотрудников вневедомственной охраны Росгвардиии, информирует ТАСС.

Депутат уточнил, что инициатива уже обсуждалась в стенах Госдумы, однако к ней есть ряд нареканий: "Охранять школы Росгвардией было бы замечательно. Но давайте спросим у Росгвардии, способны ли они обеспечить безопасность всех школ".

В то же время, продолжил Пискарев, уже 18 мая федеральный парламент может рассмотреть в I чтении законопроект об ужесточении выдачи лицензий на приобретение оружия, о чём сегодня говорил Владимир Путин, совещаясь с главами ФСБ и Росгвардии постфактум трагедии в Казани.

Напомним, днём 11 мая в городской гимназии №175 в Казани произошла стрельба: 19-летний злоумышленник действовал один, на данный момент он задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Президент России Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать вопрос об ужесточении гражданского оборота оружия - учитывая тот вид, которым пользовался нападавший.