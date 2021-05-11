Защитники дома Басевича призвали депутатов не избирать Эйфмана почетным гражданином Петербурга

Общественное движение "Живой город" направило всем депутатом Законодательного собрания Петербурга письма с просьбой не поддерживать кандидатуру балетмейстера Бориса Эйфмана при голосовании за почетного гражданина города, сообщили ЗАКС.Ру представители организации.

Градозащитники заявили, что из-за расширения Академии танца Бориса Эйфмана на улице Большой Пушкарской расположенному здесь доходному дому И.И. Басевича угрожает снос. На его месте планируется создание общежития для артистов, а на месте соседнего здания детского сада - интернат для иногородних воспитанников.

"Дом Басевича и детский сад находятся через дорогу от его академии, которая занимает целый квартал между Большим проспектом П.С. и Большой Пушкарской улицей. Открытие академии в 2013 году обошлось бюджету Петербурга в 2,2 млрд рублей. В ходе строительства был снесен исторический синематограф начала ХХ века, который охранялся как выявленный объект культурного наследия, соседние исторические дома были повреждены и пошли трещинами", - говорится в письме на имя депутатов.

Его авторы также заявили, что за прошедшие 5 лет в доме Басевича регулярно осуществлялись поджоги, "заказчиками которых, скорее всего, преследовалась цель довести здание до необратимой аварийности, что облегчило бы процедуру согласования его сноса".

В пресс-службе Академии танца Бориса Эйфмана ЗАКС.Ру сообщили, что специально здание под свой интернат не выбирали.

"Никогда ни академия, ни театр не выступали за то, чтобы разрушить дом Басевича. Мы только за созидание, за сохранение истории", - сказала представительница академии Виктория Родецкая.

По ее словам, решение о судьбе дома принимают эксперты и городские власти. Она отметила также, что здание в его нынешнем состоянии угрожает жизни и здоровью петербуржцев и служит "излюбленным местом обитания асоциальных элементов и подростков". Родецкая добавила, что соседский детский сад переехал после признания его здания аварийным.

"Садик все эти годы дружит с академией, дети приходят друг к другу на мероприятия. Реальные родители воспитанников сада ни на что не жалуются и не просят их защищать", - заверила представительница академии.

Кандидатуру Эйфмана в почетные граждане выдвинули сразу три общественные организации, в том числе "Союз театральных деятелей Российской Федерации".

Напомним, ранее в Заксобрании выражали недовольство еще одной кандидатурой в почетные петербуржцы. Депутаты Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Ольга Ходунова (КПРФ) обратили внимание, что генерального директора ЗАО "Биокад" Дмитрия Морозова к высокому званию представила фирма, которой он руководит, а не общественники, как этого требует закон.

Также на звание почетных граждан претендуют ученый-гидротехник Юрий Васильев и заслуженный врач России Петр Яблонский.

Голосование по их кандидатурам состоится на одном из майских заседаний Заксобрания.

Фото: ВООПИиК

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