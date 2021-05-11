В Петербурге усиливают патрули для обеспечения безопасности на воде

Петербургские чиновники ввиду начавшейся теплой и сухой погоды усилили контроль за отдыхом граждан на водоемах и возле них, передает пресс-служба Смольного. Больше всего поисковиков и спасателей в рамках этой работы будут интересовать набережные, пляжи и причалы.

"Впереди лето. Петербуржцы и туристы будут больше времени проводить у воды. Необходимо исключить ситуации, опасные для жизни и здоровья отдыхающих, особенно самых маленьких. Спасатели должны делать все, чтобы обеспечить безопасность людей на реках и водоемах", - считает губернатор Александр Беглов.

Для теплого сезона городская администрация организовала 19 спасательных станций и 16 дополнительных временных спасательных постов в непосредственной близости от популярных пляжей и иных мест массового отдыха. Всего на территории Петербурга официальных пляжей и уличных зон отдыха в течение теплых месяцев будет доступно 26.

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