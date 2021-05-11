РФ вновь высылает дипломата: на этот раз - румынского

Российский МИД объявил об очередной высылке иностранного дипломата. На сей раз речь идет о помощнике атташе по вопросам обороны при румынском посольстве, Г. Илиеску, которому дали трое суток на то, чтобы покинуть пределы РФ.

"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля с.г. "persona non grata" помощника военного атташе при Посольстве России в Бухаресте", - гласит текст заявления.

В свою очередь, российского дипломата, Алексея Гришаева, румынская сторона выслала с формулировкой за "за действия и активность, которые идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года".

С начала весны Россия успела объявить персонами non grata и выслать из страны дипломатов из Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии и Польши. Всякий раз это позиционировалось как ответный жест, вызванный необоснованными недружественными актами со стороны государств-оппонентов. Высылки дипломатов начались после скандала, вызванного появившимися сведениями, согласно которым российские спецслужбы могут быть причастны к взрывам на территории Чехии и Болгарии.