Детский омбудсмен Кузнецова: В Татарстане не охраняется 11% школ

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой сумели выяснить, что на сегодняшний день в Татарстане, где 11 мая произошла стрельба в школе, не охраняется 11% средних образовательных учреждений. Причины такого положения вещей в ближайшее время в ведомстве обещают выяснить.

"Мы сегодня подняли данные по охране школ Татарстана и сейчас поговорили с уполномоченными ведомствами - 1 400 школ и 1 800 зданий, в каждом из них должна быть охрана. Это первая мера, которая должна быть однозначно, без обсуждений принята. Мы выявили, что 1 600 зданий, к сожалению, охраной обеспечено вместо 1 800", - цитирует Кузнецову ТАСС.

Ранее в Госдуме получила поддержку идея привлекать Росгвардию к охране образовательных учреждений.

По последним данным, в результате действий стрелка в казанской школе №175 скончались девять человек (из них семеро - дети), а попали в больницу более двух десятков человек. Ружье, которое использовал 19-летний задержанный злоумышленник, ранее учившийся в этой школе, было официально на него зарегистрировано. В Татарстане 12 мая объявлен траур. В Петербурге неравнодушные граждане создали стихийный мемориал рядом со зданием представительства республики на Васильевском острове.

фото: kremlin.ru