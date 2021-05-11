Володин хочет публичной дискуссии об отмене анонимности в интернете

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин откликнулся в своем Telegram-канале на трагедию в казанской школе №175, унесшей жизни девятерых человек в результате вооруженного нападения. По словам депутата, его коллеги собираются оперативно реагировать на обнажившуюся проблему в рамках своих полномочий. Так, помимо законопроекта, усложняющего порядок получения лицензии на оружие, они намерены разработать механизм, не позволивший бы взять в руки оружие людям с неустойчивой психикой. Более того, Володин готов пойти и дальше в профилактике насилия.

"Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать. Важно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления, а также поддержки организации досуга детей и подростков, вовлечения их в занятия спортом", - обозначил свою позицию высокопоставленный единоросс.

Напомним, что задержанный при помощи СОБР 19-летний стрелок имел лицензию на ружье. Ранее он учился в школе, выбранной им для нападения. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Петербуржцы в течение всего дня выражают соболезнования семьям погибших, организовав народный мемориал на 11-й линии Васильевского острова.