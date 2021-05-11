Совет МО "Горелово" отказался снимать полномочия с депутата Лебедевой

На заседании совета МО "Горелово" 11 мая вновь рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Юлии Лебедевой. После повторного голосования было принято решение отклонить требование губернатора Александра Беглова о лишении самовыдвиженки статуса депутата.

Рассмотрение вопроса на заседании 11 мая прошло быстро. Глава МО Дмитрий Иванов решил пропустить этап "прений" и сразу перешёл к тайному голосованию. В этот раз голоса распределились так же, как и 30 апреля: пятеро проголосовали за, пятеро — против. Для лишения депутата статуса народного избранника, в свою очередь, требуется, чтобы за это проголосовало большинство членов муниципального совета. Таким образом требование губернатора о досрочном прекращении полномочий Лебедевой было отклонено. За утверждение итогов рассмотрения вопроса выступили все депутаты, кроме главы муниципального образования Дмитрия Иванова - он воздержался. Как пояснил ЗАКС.Ру депутат МО "Горелово" Григорий Меньшиков, в прошлый раз, 30 апреля, итоги аналогичного голосования не были подведены, так как глава муниципального образования не поставил перед советом этот вопрос на утверждение и вместо этого назначил повторное рассмотрение обращения губернатора.

Сам глава МО Дмитрий Иванов объяснил это в беседе с ЗАКС.Ру тем, что никто из депутатов совета "не потребовал" утвердить итоги заседания 30 апреля.

В конце апреля губернатор Александр Беглов направил в МО "Горелово" обращение с требованием рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Лебедевой якобы из-за ошибок в декларации депутата. На заседании муниципального совета по этому вопросу 30 апреля голоса депутатов разделились поровну.

Константин Леньков

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