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9:26

На Ройзмана составили три протокола из-за акций протеста в поддержку Навального

фото ЗакС политика На Ройзмана составили три протокола из-за акций протеста в поддержку Навального

Полицейские составили три протокола в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за акций протеста в поддержку Алексея Навального, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Юлию Федотову.

По словам Федотовой, на Ройзмана составили два протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение акции без подачи уведомления), вменив ему организацию митингов 31 января и 21 апреля. Третий протокол составлен по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции) - за участие в митинге 21 апреля.

Ройзмана вызвали в полицию для составления протоколов накануне, 12 апреля. Перед этим он сообщил, что 14 мая его ждет еще один суд - по протоколу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

 

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