Смольный запретит хаотичную парковку электросамокатов в аренду и ограничит их скорость

Скорость движения каршеринговых самокатов в Петербурге ограничат до 15 км/ч, сообщили в комитете по транспорту.

Такое решение было принято на совещании 11 мая по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов в Петербурге. В совещании приняли участие чиновники, сотрудники городского УГИБДД, представители НКО "Северо-западная ассоциация развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры "Пошли-поехали", каршеринговые компании WHOOSH, "Молния", Urent, "Ассоциация операторов шеринговых средств микромобильности". В Смольном обратили внимание на проблему "хаотичной парковки" самокатов и необходимости сделать передвижение граждан безопасным.

Участники совещания обсудили, как урегулировать парковку и передвижение на самокатах в Петербурге до внесения поправок в Правила дорожного движения. В итоге участники договорились о нескольких мерах.

Скорость движения самокатов ограничат до 15 км/ч. Если сервис аренды по техническим причинам этого сделать не сможет, то должен будет информировать пользователя о необходимости соблюдать скорость под угрозой блокировки аккаунта.

Самокаты будет запрещено парковать у метро на пути следования граждан, а также ближе 15 метров от мест остановки общественного транспорта.

Будет создана рабочая группа по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов на территории Петербурга, которая в ближайшее время определит возможные места для парковки самокатов.

фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру