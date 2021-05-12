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10:27

Детский омбудсмен Татарстана сочла причиной стрельбы в школе "абсолютное отсутствие госидеологии"

фото ЗакС политика Детский омбудсмен Татарстана сочла причиной стрельбы в школе "абсолютное отсутствие госидеологии"

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила, что причиной стрельбы в гимназии в Казане стало "абсолютное отсутствие государственной идеологии". 

"Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причем эта занятость должна обеспечиваться государством <…> если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, [подобная] ситуация будет повторяться. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, [сейчас] потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки", — цитирует Волынец Znak.com.

По данным Волынец, стрелок, 19-летний Ильназ Галявиев съехал от родителей из-за "затяжного конфликта" и "что-то как-то жил в отдельном жилье". Саму семью она назвала финансово благополучной.

Напомним, утром 11 мая Галявиев открыл стрельбу из гладкоствольного ружья в школе № 175 Казани. Погибли девять человек, семь из которых - дети. 20 человек остаётся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

 

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