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10:43

Главе жилищного комитета внесли представление из-за ответа о воздуходувках в Петербурге

фото ЗакС политика Главе жилищного комитета внесли представление из-за ответа о воздуходувках в Петербурге

Прокуратура Петербурга внесла представление главе жилищного комитета Виктору Борщеву, сообщил депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов.

Сафонов обращался к Борщеву по поводу использования воздуходувок в Петербурге, считая его незаконным. Депутат обратил внимание на то, что такой способ уборки мусора с улиц не решает проблему, а лишь переносит мусор с одного места на другое. В ответе замглавы комитета Сергей Куралов указал, что не считает отказ от воздуходувок целесообразным. Сафонов обратился в прокуратуру Петербурга, сочтя такой ответ незаконным. 

Прокуратура по итогам проверки установила, что ответ замглавы комитета "не основан на действующем законодательстве".  Выявленные нарушения включены в представление прокуратуры Борщеву. 

Сафонов заявил, что чиновники "отказываются признавать наличие в Правилах благоустройства Санкт-Петербурга прямого запрета на использование способов подметания, повышающих запылённость воздуха". Он считает, что с этой практикой "необходимо покончить, прежде всего ради здоровья горожан".

 

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