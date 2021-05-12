Главе жилищного комитета внесли представление из-за ответа о воздуходувках в Петербурге

Прокуратура Петербурга внесла представление главе жилищного комитета Виктору Борщеву, сообщил депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов.

Сафонов обращался к Борщеву по поводу использования воздуходувок в Петербурге, считая его незаконным. Депутат обратил внимание на то, что такой способ уборки мусора с улиц не решает проблему, а лишь переносит мусор с одного места на другое. В ответе замглавы комитета Сергей Куралов указал, что не считает отказ от воздуходувок целесообразным. Сафонов обратился в прокуратуру Петербурга, сочтя такой ответ незаконным.

Прокуратура по итогам проверки установила, что ответ замглавы комитета "не основан на действующем законодательстве". Выявленные нарушения включены в представление прокуратуры Борщеву.

Сафонов заявил, что чиновники "отказываются признавать наличие в Правилах благоустройства Санкт-Петербурга прямого запрета на использование способов подметания, повышающих запылённость воздуха". Он считает, что с этой практикой "необходимо покончить, прежде всего ради здоровья горожан".