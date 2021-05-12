Беглов: Выплаты за самоизоляцию получили 706 тысяч петербуржцев

Порядка 706 тысяч пенсионеров получили доплаты за самоизоляцию из-за эпидемии коронавируса в 2020 году, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время отчёта в Заксобрании 12 мая.

Напомним, компенсации в две тысячи рублей полагались горожанам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляцию.

По словам Беглова, 48 тысяч семей получили выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 59 тысячам семей автоматически продлили социальные льготы.

Сергей Еремеев

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