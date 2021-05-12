Беглов назвал сеть прививочных пунктов Петербурга самой обширной в стране

В Петербурге организована самая обширная в России сеть прививочных пунктов, заявил губернатор Александр Беглов во время отчёта в Законодательном собрании 12 мая.

Беглов сообщил, что в регионе действует 134 стационарных и 13 мобильных прививочных пунктов. Кроме того, в Петербурге работает 67 выездных бригад для вакцинации на дому.

- Я призываю вас - у нас впереди очень много мероприятий - сделать соответствующую прививку, - обратился Беглов к петербуржцам.

Он добавил, что необходимо помочь вакцинироваться старшему поколению.

Беглов сообщил, что полный цикл вакцинации в Петербурге прошли уже более 500 тысяч человек.

Напомним, глава города отчитывается перед Законодательным собранием о работе городского правительства в 2020 году.

Ранее в ходе выступления он рассказал о выплатах пожилым гражданам за соблюдение самоизоляции и заявил, что Петербург в 2020 году справился с пандемией.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.