В Шушарах появился "памятник выдающейся пробке"

Активисты петербургского пригорода Шушары творчески отметили шестилетие одного из данных им чиновниками обещаний, а именно обещания нормализовать транспортную ситуацию в поселке и сделать его более доступным для пользователей наземного транспорта. На Витебском проспекте появился "памятник выдающейся Шушарской пробке", продемонстрированный со всех сторон в паблике активистов "Шумные Шушары".

"В этих пробках ежедневно стоят: тысячи добросовестных налогоплательщиков, которые спешат занять свои рабочие места. С ними вместе сотни детей, страдающие от недостатка социальной инфраструктуры и вынужденные ехать в другие районы за "доступным" образованием - как школьным, так и дошкольным. В этой же пробке стоят жители, нуждающиеся в медицинской помощи из-за недостатка узких врачей-специалистов", - говорится в комментарии к акции.

При этом активисты указывают, что после 2019 года обещания разгрузить дороги заметно стихли. Отметим, что в прошлом году оригинальная инсталляция "Колумбарий шушарских надежд" тоже частично отсылала к транспортным бедам района, как и к десяткам других не решенных чиновниками проблем. Арт-объект коммунальные службы ликвидировали за один рабочий день.

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте