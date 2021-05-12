В России выявили 8,2 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 734

В России за последние сутки выявлено 8 217 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зафиксировано 4 905 059 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умер 114 331 россиянин, 355 летальных исходов добавили в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 734 человека. По данным штаба, 25 727 петербуржцев проходят лечение от коронавируса сейчас, всего в городе зарегистрировано 424 386 случаев заболевания. Еще 39 смертей признаны связанными с инфекцией, по официальным данным, от коронавируса умерли 13 626 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 718 человек (90 520 проходят лечение). В Подмосковье - 642 (40 409 активных случаев болезни).