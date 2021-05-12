В Петербурге за 10 лет стало почти на 200 тысяч школьников больше

Количество школьников в Петербурге за 10 лет увеличилось с 340 до 535 тысяч человек, заявил губернатор Александр Беглов во время отчёта в Законодательном собрании 12 мая.

По словам Беглова, число дошкольников выросло со 175 до 295 тысяч человек. Он сообщил, что дефицит в колледжах составляет 4 тысячи мест. Кроме того, отметил Беглов, Петербургу требуется еще 184 детских сада и 95 школ.

Напомним, Беглов отчитывается перед Законодательным собранием о работе городского правительства в 2020 году. Ранее в ходе выступления он рассказал о выплатах пожилым гражданам за соблюдение самоизоляции, заявил, что Петербург в 2020 году справился с пандемией и сообщил, что не отказывается от планов увеличить бюджет Петербурга до триллиона рублей.

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