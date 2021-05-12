Мишустин винит в росте цен на продукты ритейлеров и производителей

Премьер-министр Михаил Мишустин, отчитываясь перед депутатами Госдумы о проделанной за год работе, коснулся актуальной темы дорожающих продуктов питания. Главную ответственность за это несет, по его мнению, бизнес: как отдельные производители с их "жадностью", так и торговые сети. Однако сил у правительства, заверил высокопоставленный чиновник, достаточно, для того, чтобы "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах"

"Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего - на социально значимые товары", - цитирует главу кабмина "Интерфакс".

В заслугу себе и своим коллегам он поставил удавшуюся нынешней зимой заморозку цен на сахар и поддержку производителей иных важных продовольственных товаров, для чего понадобилось выделить субсидию в размере 15 млрд рублей. Кроме того, по данным Мишустина, именно господдержка позволила показать всему агропромышленному комплексу в целом рекордные темпы роста: "не только в рамках государственной программы развития сельского хозяйства, но и благодаря пролонгации и отсрочкам кредитных платежей для агробизнеса".