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11:58

Экс-главу района в Подмосковье Шестуна поставили на учет в колонии как склонного к побегу

фото ЗакС политика Экс-главу района в Подмосковье Шестуна поставили на учет в колонии как склонного к побегу

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна поставили на учет в исправительной колонии № 6 Тверской области как склонного к побегу, сообщается на странице Шестуна в Facebook.

"Решением комиссии от 11.05.2021 меня поставили на профучет как склонного к побегу, прикрепив красную полосу, что вносит огромные неудобства в виде обязательной проверки каждые 2 часа, включая ночное время", - рассказал Шестун.

Он напомнил, что СИЗО "Матросская тишина" его тоже ставили на профучет, но затем сняли после проверки на детекторе лжи.

"Сейчас же на мой вопрос начальнику ИК-6 Мотину: "За что?" получил ответ: "Есть оперативные данные". То есть нет никакого обоснования", - добавил Шестун.

Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, призав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей. Шестун активно поддерживал экологические протесты в Московской области, разоблачал администрацию региона, жаловался на угрозы силовиков. В заключении Шестун не раз держал голодовки, в том числе сухие.

 

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