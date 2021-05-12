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12:14

Мишустин не против расширения статуса самозанятых в законодательстве

фото ЗакС политика Мишустин не против расширения статуса самозанятых в законодательстве

На ежегодном отчете перед депутатами Госдумы премьер Михаил Мишустин признался, что ничего не имеет против закрепления в федеральном законодательстве за самозанятыми дополнительных параметров, но не приветствует наделение таких людей статусом отдельной профессии.

"Мы просто объяснили, что самозанятые, это льгота по режиму налогообложения, а не профессия. Дальше проработаем в рабочей группе те подходы, которые можно", - цитирует чиновника ТАСС.

Идея ЛДПР о том, чтобы дать возможность самозанятым баллотироваться в органы власти, также не встретила с его стороны возражений.

"Я, например, не вижу ничего плохого, если будет можно указывать такой статус, но не в виде профессии, а в виде доходов, заработка, который получает человек, - отметил Мишустин, еще раз подчеркнув, что речь идет исключительно о налоговом режиме. - <...> По определению - это человек, который не имеет постоянного работодателя, который производит товары и услуги самостоятельно, не имеет нанятых работников и объем доходов которого ограничен 2,4 млн рублей в год".

Рабочая группа, о которой упомянул глава правительства, должна будет решить, каким именно образом следует прописать в законодательстве о выборах статус самозанятых.

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