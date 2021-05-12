Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий выдачу лицензий на оружие в России, передает ТАСС.

В случае принятия законопроекта будет запрещено выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, водителям, привлеченным к административной ответственность за езду в пьяном виде или передачу управления машиной нетрезвому, а также за отказ пройи медосвидетельствование на состояние опьянения.

Также в законопроекте прописан запрет на распространение в интернете инструкции по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Подобные сайты могут попасть под блокировку.

Кроме того, вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие. Например, отказ предоставить сотрудникам Росгвардии доступ к местам хранения оружия для проверки условий его хранения или предоставить оружие для его осмотра. Также предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии и хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце 2020 года. Об ужесточении законодательства о хранении оружия заговорили после трагедии в школе №175 в Казани: 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев застрелил семь детей, двух взрослых и ранил еще 23 человека.