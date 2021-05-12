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12:53

Беглов заявил, что участники акции в поддержку Навального сорвали спектакли и напугали женщин

фото ЗакС политика Беглов заявил, что участники акции в поддержку Навального сорвали спектакли и напугали женщин

Губернатор Петербурга Александр Беглов, отвечая в Мариинском дворце на вопрос, почему в Москве 21 апреля задержали около 50 участников акции в поддержку Алексея Навального, а в его городе - более 800, заявил, что эти акции были незаконными, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

- Кучка подстрекателей вывела молодёжь и несовершеннолетних детей, - сказал глава города об организаторах акции. 

По его словам, участники акции сорвали театральные спектакли и нарушили транспортное сообщение. 

- Но самое страшное - были напуганы женщины и дети, - добавил Беглов. - Мы что, с вами не знаем, кто финансирует устроителей этих акций? И чего они добиваются? Знаем. 

Позже губернатор напомнил о случаях, когда на Марсовом поле потушили вечный огонь, а в Кронштадте жарили на вечном огне колбаске. Людей сделавших это, Беглов назвал "мерзавцами" и сказал, что в Москве таких случаев не было. Отметим, что озвученные им инциденты случились не 21 апреля и к протестным акциям в целом никакого отношения не имели. 

Также Беглов напомнил, что до 30 мая в Петербурге действуют ограничения на проведение публичных мероприятий.

 

Сергей Еремеев


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