Беглов заявил, что участники акции в поддержку Навального сорвали спектакли и напугали женщин

Губернатор Петербурга Александр Беглов, отвечая в Мариинском дворце на вопрос, почему в Москве 21 апреля задержали около 50 участников акции в поддержку Алексея Навального, а в его городе - более 800, заявил, что эти акции были незаконными, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

- Кучка подстрекателей вывела молодёжь и несовершеннолетних детей, - сказал глава города об организаторах акции.

По его словам, участники акции сорвали театральные спектакли и нарушили транспортное сообщение.

- Но самое страшное - были напуганы женщины и дети, - добавил Беглов. - Мы что, с вами не знаем, кто финансирует устроителей этих акций? И чего они добиваются? Знаем.

Позже губернатор напомнил о случаях, когда на Марсовом поле потушили вечный огонь, а в Кронштадте жарили на вечном огне колбаске. Людей сделавших это, Беглов назвал "мерзавцами" и сказал, что в Москве таких случаев не было. Отметим, что озвученные им инциденты случились не 21 апреля и к протестным акциям в целом никакого отношения не имели.

Также Беглов напомнил, что до 30 мая в Петербурге действуют ограничения на проведение публичных мероприятий.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.