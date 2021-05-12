МФЦ начали принимать заявки на пропуска для проезда на Крестовский остров во время Евро-2020

Многофункциональный центр Петроградского района Петербурга начали прием заявлений на получение пропусков на Крестовский остров во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу, сообщили в Смольном.

За первые сутки с заявлениями обратились 18 человек. Подать документы на пропуск можно по адресам: ул. Красного Курсанта, д. 28; Каменноостровский пр., д.55, стр. 5 без предварительной записи. Пропуск будет изготавливаться до 13 рабочих дней.

Напомним, въезд на Крестовский остров во время матчей Евро-2020 будет возможен только по пропускам. 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля проезд будет ограничен целые сутки, с 00:00 до 24:00, а 13 и 22 июня - с 00:00 до 03:00.