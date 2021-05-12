Вишневский: Мы не отступимся от Охтинского мыса

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в беседе с ЗАКС.Ру заявил, что решение Верховного суда, отказавшегося отменять приказ Минкульта о границах охранных зон на Охтинском мысе, не помешает градозащитникам и дальше добиваться создания археологического музея-заповедника на этой территории.

- Мы будем продолжать эту борьбу уже не только судебными, но и политическими методами, - сообщил Вишневский.

Политик напомнил, что в Куйбышевском районном суде Петербурга все еще продолжается рассмотрение иска градозащитников к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры из-за отказа ведомства рассматривать заявление археолога Петра Сорокина о выявлении объекта культурного наследия оборонительных сооружений Ландскрона. Суд наложил меры предварительной защиты на время разбирательства, запретив проведение земляных работ на Охтинском мысе.

Спорная территория находится в собственности дочерней компании "Газпрома", которая планировала построить там бизнес-центр. Против выступили градозащитники и ряд археологов. Ранее на Охтинском мысе обнаружили остатки части новгородского укрепления и шведских крепостей Ниеншанц и Ландскрона, но комитет признал объектом культурного наследия только часть мыса.

По словам Бориса Вишневского, градозащитники надеются на совместное совещание по вопросу сохранения Охтинского мыса с вице-губернаторов по культуре Борисом Пиотровским.

- Мы не отступимся от Охтинского мыса. Мы сейчас говорили с Пиотровским. Я продолжаю настаивать на проведении совещания с защитниками Охтинского мыса, чтобы они изложили ему нормальную точку зрения, а не ту, которую он слышит от своих чиновников и придворных археологов, - рассказал ЗАКС.Ру депутат.

Напомним, 11 мая Верховный суд отклонил иск Вишневского и градозащитника Павла Шапчица к Министерству культуры о пересмотре границ памятника на Охтинском мысе по вновь открывшимся обстоятельствам. Как пишет "Деловой Петербург", истцы ссылались на поручение президента России Владимира Путина губернатору Петербурга Александру Беглову, министру культуры Ольге Любимовой и главе "Газпрома" Алексею Миллеру проработать вопрос создания историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе. Градозащитники считают, что для исполнения этого поручения границы охранных зон на спорной территории следует расширить. Подробнее о ситуации с мысом – в материале ЗАКС.Ру.

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