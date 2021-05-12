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13:26

Шишлов забраковал законопроект о контроле над просветительской деятельностью

фото ЗакС политика Шишлов забраковал законопроект о контроле над просветительской деятельностью

Резонансный законопроект, ограничивающий просветительскую деятельность в России и ставящий ее под усиленный бюрократический контроль, получил отрицательный отзыв от петербургского омбудсмена Александра Шишлова, который направил его министру просвещения Сергею Кравцову. Прежде всего петербуржец сетует на несоответствие документа базовым конституционным правам и на дискриминационный подход, выразившийся, по его мнению, в запрете на сотрудничество отечественных распространителей знаний с НКО, признанными иноагентами.

"Одной из установленных законом задач Уполномоченного является правовое просвещение в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, однако реализация этой задачи после принятия предлагаемого Минпросвещения проекта фактически становится невозможной. Нормы, регулирующие просветительскую деятельность, в силу их расплывчатости могут произвольно толковаться и избирательно применяться контролирующими органами. Таким образом, фактически вводится цензура просветительской деятельности", - пишет Шишлов.

Не нравится омбудсмену и прописанное в законопроекте требование, по которому от просветителей требуется как минимум двухлетний опыт работы по специальности, что, по его мнению, преграждает путь молодежи и энтузиастам.

Против законопроекта высказывались известные деятели культуры, в том числе петербургские, и даже Счетная палата. Примечательно, что на сайте regulation.gov.ru инициатива получила более 25 тысяч отрицательных оценок и только 70 - положительных. Между тем, ее уже успел одобрить Совфед.


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