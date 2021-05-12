Беглов объяснил необходимость новой компании по строительству метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов после своего отчета в Законодательном собрании ответил на вопрос о будущем строительства метрополитена в регионе, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

По его словам, необходимость в появлении компании "Метрострой Северной столицы", большинство акций которой принадлежат городу, возникла из-за неконструктивной позиции владельцев компании "Метрострой".

Глава города напомнил, что некогда единственный строитель подземки сначала сорвал планы по возведению новых станций, а затем отказался передавать часть своих акций городу, чтобы тот мог повлиять на деятельность компании.

- Считаю правильным принятие решения о создании собственной городской компании. И мы будем в дальнейшем через городскую компанию нанимать строителей, которые будут строить наше метро. Нам нужно решить этот непростой вопрос и вводить новые станции, которые необходимы нашему большому городу, - заявил Беглов.

Ситуацию, когда люди из мест, где нет метро, должны подолгу добираться до центра на автобусах, глава города назвал "безобразием", "бесхозяйственным и преступным подходом".

Сергей Еремеев

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