Сотрудники ГИБДД требуют от обвиняемого в нападении на них на акции 23 января Девятого по 200 тысяч рублей

Октябрьский районный суд 12 мая продолжил рассмотрение дела о нападении на несогласованной акции 23 января на двух сотрудников ГИБДД, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Обвиняемым по делу является Николай Девятый.

Судья на заседании сообщил, что в суд поступили иски от пострадавших Владислава Ломаченко и Дмитрия Фёдорова с просьбой включить их в дело как гражданских истцов и взыскать с Девятого компенсацию морального вреда по 200 тысяч рублей каждому. Ломаченко в своём заявлении указал, что после происшествия испытывал "физические и нравственные страдания": тревожился и беспокоился, что регулярно на службе подвергает свои жизнь и здоровье опасности и может снова подвергнуться нападению, зачитал судья документ. По его словам, аналогичные обоснования привёл Фёдоров. Оба потерпевшие подтвердили своё желание получить компенсацию по 200 тысяч рублей каждый. Отвечая на вопросы адвоката Девятого Владимира Терещенко, они добавили, что защитник обвиняемого и его супруга предлагали им компенсацию по 50 тысяч каждому, но они отказались. Сам Девятый в суде сообщил, что из-за нахождения в СИЗО просто не сможет выплатить каждому правоохранителю по 200 тысяч, и считает более подъёмной сумму по 50 тысяч каждому.

Судья согласился сделать Ломаченко и Фёдорова гражданскими истцами. Будет ли выплачена компенсация и в каком размере - суд решит по истечении процесса.

Адвокат Девятого в разговоре с журналистами со ссылкой на судебную практику отметил, что по легкому вреду здоровья обычно назначается компенсация в 15-20 тысяч рублей. Он добавил, что у его подзащитного нет возможности сейчас выплатить каждому полицейскому по 200 тысяч рублей.

⁃ Мы ни в коем случае не умаляем серьезность тех преступлений, которые он совершил. Но, тем не менее, слава богу, никто не получил никакого серьёзного вреда здоровью. Человек раскаялся, - заявил адвокат.

Следствие считает, что 23 января на Сенатской площади Девятый во время несанкционированного митинга якобы разбросал на проезжей части железные ограждения, установленные на тротуаре, и создал помехи для движения автомобилей. Ограждения начал поднимать сотрудник ГИБДД Владислав Ломаченко, а Девятый, "действуя из хулиганских побуждений", подошёл и выбил ногой ограждение из рук полицейского, чем "причинил ему физическую боль", зачитывал обвинение на прошлом заседании прокурор. Затем подозреваемый якобы ударил Ломаченко кулаком по лицу – полицейский получил тупую травму головы, сотрясение мозга и ссадину, сообщил прокурор. Он добавил, что Девятый пытался скрыться с места происшествия, за ним погнался другой сотрудник ГИБДД Дмитрий Фёдоров, которого участник акции якобы тоже ударил кулаком по лицу, чем нанёс закрытую тупую травму головы, сотрясение мозга и ссадины.

Ломаченко и Фёдоров дали на заседании суда свои показания, которые совпадают с позицией следствия. Также в качестве свидетеля выступила супруга Девятого Александра. Она положительно охарактеризовала своего мужа: работал программистом, хорошо зарабатывал, помогал деньгами родителям, никогда не повышал даже голоса, оплачивал дополнительные занятия для сына и прочее. Она отметила, что сама приехала на акцию 23 января, но позже. Это заинтересовало судью: он поинтересовался у Девятой, почему они с супругом решили идти на мероприятие. Он заявил, что Девятая представила их семью как законопослушных граждан, создала положительный образ. При этом они с мужем целенаправлено пошли "нарушать законодательство Российской Федерации", считает судья:

⁃ Чего вам не хватает? - поинтересовался он у Девятой.

Она, не сразу, но сказала, что не хочет отвечать на этот вопрос.

Ещё двое свидетелей на заседание не пришли. Для их допроса рассмотрение дела отложили до 25 мая.

София Саттарова