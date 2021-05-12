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13:52

Понятие "потребительская корзина" уберут из петербургских законов

фото ЗакС политика Понятие "потребительская корзина" уберут из петербургских законов

Заксобрание Петербурга в среду, 12 мая, одобрило в первом чтении инициативу о поправках в несколько городских законов в связи с изменением методики расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Согласно представленному документу, порядок определения прожиточного минимума в регионе определяется за счет медианного среднедушевого дохода, а не потребительской корзины. Закон "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" будет упразднен.

Напомним, с начала 2021 года прожиточный минимум и МРОТ в России рассчитываются по новой методике, предложенной министерством труда. Прожиточный минимум должен соответствовать 44,2% от медианного среднедушевого дохода. МРОТ рассчитывается на уровне 43% от медианной зарплаты. Ранее оба показателя зависели от стоимости потребительской корзины.

Несколько оппозиционных депутатов заявили, что новая методика не решает проблем бедности в стране. Семь парламентариев проголосовали "против" инициативы. "За" высказались 36 человек.

Сергей Еремеев

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