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14:08

Оренбургская прокуратура нашла нарушения на акции молодогвардейцев 23 февраля

фото ЗакС политика Оренбургская прокуратура нашла нарушения на акции молодогвардейцев 23 февраля

Мемориальная акция в городе Орск Оренбургской области, проведенная местным отделением молодогвардейцев 23 февраля, обернулась для них неприятностями: региональная прокуратура усмотрела в их действиях нарушения, тянущие на уголовную статью, о чем написали "Ведомости". Суть претензий состоит в том, что активисты возложили цветы на могилы военнопленных из Венгрии, которая воевала во Второй мировой войне на стороне гитлеровцев.

Прокуратура направила руководителю местной ячейки молодых единороссов Марине Абрамовой предупреждение. Согласно документу, при повторном нарушении такого рода женщине грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 354.1 УК (публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России).

В апреле на необычное мероприятие в Орске обратил внимание депутат-коммунист из Госдумы Валерий Рашкин. После широкой огласки инцидента фотографии с мероприятия исчезли из социальных сетей МГЕР. В свое оправдание молодогвардейцы признались, что были уверены в союзнической для СССР роли венгров в войне.

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