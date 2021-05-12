Оппозиционеры ЗакСа раскритиковали законопроект о трехдневном голосовании

Депутаты Заксобрания Петербурга от КПРФ, Партии Роста, "Справедливой России" и "Яблока" на заседании 12 мая выступили против законопроекта, который позволит проводить выборы в городской парламент в течение трех дней.

- Единственная цель трехдневного голосования - обеспечить условия для фальсификаций, - заявил лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Он также призвал коллег-единороссов подумать над тем, что фальсификации могут работать и против них.

Оксана Дмитриева из Партии Роста заявила, что во избежание нарушений мешки с бюллетенями и урны нельзя упускать из виду.

- Как осуществить контроль за урной в течение ночи? Спать около урн, - добавила она.

Член КПРФ Ирина Иванова отметила, что за наблюдением над выборами нужна дивизия независимых наблюдателей и она не уверена, что люди будут готовы заниматься этим в течение трех дней. Её однопартиец Александр Рассудов добавил, что вторая цель трехдневного голосования, помимо фальсификаций, - понуждение к голосованию бюджетников.

Сергей Еремеев

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