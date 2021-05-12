Беглов возложил цветы к стихийному мемориалу у представительства Татарстана

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил народный мемориал, стихийно возникший накануне, 11 мая, вскоре после известия о стрельбе в казанской школе №175 с трагическими последствиями. Глава города возложил цветы у здания представительства Татарстана на 11 линии Васильевского острова, передает пресс-служба Смольного.

В день трагедии, унесшей жизни десяти человек, Беглов обратился к главе республики Рустаму Минниханову с соболезнованиями.

Стрельба унесла жизни десяти человек. Кроме того, два десятка пострадавших от действий злоумышленника граждан, находившихся утром 11 мая в школе, лежат в больницах. 19-летний нападавший молодой человек, которого удалось задержать на месте преступления, владел ружьем легально. Несколько лет назад он учился в школе №175. Вскоре после трагедии президент поручил ужесточить правила оборота огнестрельного оружия. На следующий день, 12 мая, профильный комитет Госдумы одобрил соответствующую инициативу.

фото: gov.spb.ru

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