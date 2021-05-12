ЗакС Петербурга одобрил законопроект о трехдневном и придомовом голосовании

Законодательное собрание Петербурга 12 мая приняло в первом чтении поправки в закон о выборах в региональный парламент, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документ внес парламентский комитет по законодательству. Проект закона, в частности, позволяет проводить голосование в течение несколько дней подряд, но не более трех. Решение о многодневном голосовании должна будет утвердить Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия. Оно может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования документа о назначении выборов и не подлежит пересмотру.

Также законопроект предусматривает возможность организации голосования на придомовых территориях и на территориях общего пользования, а также голосования групп, которые проживают в местах, где нет помещений для проведения выборов и сообщение с которыми затруднено. Соответствующие решения тоже должен принять Горизбирком.

Беспартийный депутат Михаил Амосов обратил внимание, что в Петербурге нет мест, сообщение с которыми затруднено. Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок объяснил, что эта формулировка перешла из федерального закона.

Придомовые участки в России впервые практиковались во время плебисцита по одобрению поправок в Конституцию в 2020 году. В народе эту практику прозвали "голосованием на пеньках" из-за организации мест для голосования в неожиданных местах. Урны для бюллетеней располагали на пнях деревьев, в багажниках автомобилей и в продуктовых тележках.

Авторы поправок также предложили позволить региональной Общественной палате делегировать своих наблюдателей на выборы. Сейчас этим правом обладают зарегистрированные кандидаты и политические партии.

Инициативу раскритиковали представители фракций "Справедливая Россия", "Партия Роста", КПРФ и "Яблоко". Они отметили, что трехдневное голосование необходимо для проведения фальсификаций. "Яблочник" Борис Вишневский сказал единороссам, что коснуться эти фальсификации могут и них.

Покинувший партию "Единая Россия" депутат Андрей Анохин призвал парламентариев сделать так, чтобы ЗакС снова стал истинно демократическим органом.

- Есть фигуры, которые никогда не будут следовать государственным интересам, а будут следовать своим клановым интересам, - считает Анохин.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сказал, что все в городском парламенте выступают за то, чтобы выборы прошли честно и прозрачно и на них была конкуренция.

Сергей Еремеев

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