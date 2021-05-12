ЗакС Петербурга выразил поддержку законопроекта о снижении пенсионных взносов IT-компаний

Законодательное собрание Петербурга на заседании 12 мая приняло проект постановления о поддержке федеральной инициативы о снижении с 8% до 6% тариф взносов на обязательное пенсионное страхование для компаний, работающих в области информационных технологий, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Аналогичную льготу, согласно законопроекту, получат организации, занимающиеся проектированием и разработкой электронной компонентной базы и электронной продукции.

Проект подготовили депутаты Госдумы Вячеслав Володин, Сергей Неверов, Андрей Исаев, а также сенаторы Валентина Матвиенко, Андрей Турчак и Инна Святенко. Документ находится на стадии второго чтения.

Сергей Еремеев

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