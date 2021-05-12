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16:04

Обвинение запросило до 14,5 лет колонии фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне"

фото ЗакС политика Обвинение запросило до 14,5 лет колонии фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне"

Гособвинение на заседании Заводского суда Кемерово запросило для восьмерых фигурантов дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" сроки в колонии от 5 до 14,5 лет, передает РИА "Новости".

Наибольший срок - 14,5 лет колонии - обвинение запросило для бывшего гендиректора компании-собственника торгового центра "Зимняя вишня" Юлии Богдановой. Управляющей Надежды Судденок и техдиректора ТЦ Георгия Соболева прокурор запросил 14 и 13 лет соответственно, охраннику Сергею Антюшину - 9,5 лет.

Руководителю компании "Системный интегратор", которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ, Игорю Полозиненко, а также сотруднику фирмы Александру Никитину прокуратура запросила шесть лет восемь месяцев и пять лет шесть месяцев колонии соответственно. Руководителю тушения пожара Андрею Бурсину и начальнику пожарного караула Сергею Генину  -  шесть и пять лет колонии.

Всех подсудимых обвиняют в халатности и нарушении требований пожарной безопасности. Они частично признали вину. 

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из них – дети. Одной из причин трагедии стала халатность руководителей комплекса, проигнорировавших проблемы с пожарной сигнализацией. После многочисленных проверок ТЦ по всей России на противопожарную пригодность по всей стране закрыли почти треть из них. 

 

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