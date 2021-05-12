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17:24

Потехина констатировала нехватку школьных психологов в Петербурге

фото ЗакС политика Потехина констатировала нехватку школьных психологов в Петербурге

Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина, реагируя на вчерашнюю стрельбу в казанской гимназии №175, высказалась о ситуации со школьными психологами в своем городе, которая, с ее точки зрения, оставляет желать лучшего. По ее убеждению, в Петербурге должно быть "достаточное количество психологов, которые видят всех сложных детей", и при этом она наблюдает "серьезный дефицит" таких людей.

"По одному психологу в школе точно есть, но мы уже сейчас понимаем, что этого недостаточно", - цитирует чиновницу "Интерфакс".

В настоящее время ее коллеги и подчиненные ищут специалистов внутри системы образования, которые могли бы занять еще одну-две ставки психологов в каждом среднеобразовательном учреждении. Между тем, к мерам безопасности Потехина особых претензий не имеет.

"Нужны системные решения. На самом деле школы охраняются очень хорошо", - считает вице-губернатор, добавившая, что нельзя "заковать школу в броню".

Напомним, в результате вооруженного нападения на казанскую школу ее бывшего 19-летнего ученика лишились жизни десять человек. Еще два десятка пострадавших находятся в больницах. Ружье молодому злоумышленнику принадлежало легально, в связи с чем накануне президент поручил ужесточить правила выдачи лицензий на огнестрельное оружие в РФ.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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