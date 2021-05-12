Беглов не смог изгнать депутата из МО "Горелово"

В МО "Горелово" 11 мая снова обсуждался вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Юлии Лебедевой, который был инициирован обращением губернатора Петербурга Александра Беглова из-за якобы обнаруженных ошибок в декларации. Супруг Лебедевой не указал квартиру, в которой зарегистрирован, но уже давно не проживает. Документов о праве пользования или договоров аренды на эту квартиру у семьи Лебедевой нет. Другой неточностью стал неуказанный доход по договору страхования, неверную справку о котором предоставил банк. В банке ошибку признали, но вносить изменения в декларацию было уже поздно. На заседании совета 30 апреля уже рассматривалось обращение губернатора, но решение не было утверждено. На повторном голосовании совет принял решение отклонить требование губернатора.

Споры между участниками заседания начались еще во время обсуждения повестки дня. Некоторые депутаты были не согласны с проведением повторного голосования о лишении Лебедевой мандата, аргументируя свою позицию отсутствием голосования 30 апреля о переносе рассмотрения вопроса на 11 мая и отметив, что единолично председатель муниципального совета принимать подобные решения не может. Не смотря на это, глава МО Дмитрий Иванов настоял на повторном голосовании и попросил принести урну для очередного тайного голосования.

— Вы самолично решили перенести этот вопрос, но он принимается коллегиально, всеми депутатами. Если вы сейчас такое допускаете, то что будет дальше? Вы вводите в заблуждение депутатов, — возражала Лебедева.

Ее поддержал депутат Григорий Меньшиков, который считает, что повторного голосования проводить не нужно.

На все претензии Иванов лишь ответил, что результаты голосования 30 апреля не были утверждены должным образом. После подсчета бюллетений, голоса распределились как и на прошлом заседании: пять - за досрочное лишение полномочий, пять - против. Зачитывая протокол голосования, Меньшиков просил утвердить итоги голосования, но Иванов остановил его.

— Григорий Геннадьевич, это уже я, — перенял инициативу глава муниципального образования.

Утвердить решение счетной комиссии согласилось девять депутатов из десяти - Иванов воздержался. Требование губернатора о досрочном прекращении полномочий Лебедевой было отклонено. На этом вопрос о досрочном лишении мандата депутата Юлии Лебедевой был закрыт. Совет перешел к обсуждению других задач, например, к выбору почетного жителя МО "Горелово".

Почему результат прошлого заседания, когда голоса распределились так же, не был принят объяснил Григорий Меньшиков. Он сослался на регламент, в соответствии с которым только глава муниципального образования может ставить вопрос об одобрении итогов голосования.

— Он просто отказался ставить этот вопрос в прошлый раз, — заявил Меньшиков. Действительно, во время заседания 30 апреля итоги голосования не утверждались. Иванов лишь сообщил присутствующим, что решение не принято. Впрочем, он объясняет это иначе.

— Никто не потребовал. Процессуальные нормы были нарушены, а сегодня процессуальное решение счетной комиссии было утверждено решением муниципального совета, — объяснил Иванов.

Григорий Меньшиков считает, что тема на этом исчерпана и других способов лишить Лебедеву полномочий нет. У Иванова свой взгляд на дальнейшее развитие событий. Он предположил, что в скором времени муниципальный совет получит протест прокуратуры с требованием признать решение совета незаконным. В случае, если совет не удовлетворит возможное требование прокуратуры, то прокуратура может обратиться в суд.

- Следующий этап - это протест прокуратуры. Если мы протест не примем и не примем решение о досрочном лишении [полномочий депутата], то они обратятся в суд. Эта практика принята решением Верховного суда. Если мы не исполним решение суда, то высшее должностное лицо обращается в Законодательное собрание с требованием о роспуске муниципального совета. У Лебедевой шансов [сохранить мандат] нет, либо у всего совета нет. Губернатор не будет подавать иск на Лебедеву. Она вводит всех в заблуждение. Он [губернатор Александр Беглов] направил нам представление, в котором все четко изложил, - считает Иванов.

Юлия Лебедева в беседе с ЗАКС.Ру выразила свое несогласие с позицией Иванова, отметив, что в России не действует прецедентное право и ссылаться на решения других судов неуместно. Она не знает, какие меры предпримет администрация губернатора, если решит добиваться прекращения ее полномочий, но заявила о готовности встретиться с представителями губернатора в суде.

- Это неправда. Иванов как обычно вводит всех в заблуждение. У нас четко в законодательной статье написано [Лебедева ссылается на ч. 7.3 статьи 40 ФЗ № 131 - прим. ЗАКС.Ру], что губернатор вправе обратиться непосредственно к муниципальному совету с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или в суд с заявлением непосредственно к депутату, - рассказала Лебедева ЗАКС.Ру.

Лебедева - не единственный муниципальный депутат в Петербурге, которого не стали лишать мандата после обращения губернатора. Похожая ситуация прошла в марте 2021 года в МО "Гражданка", куда так же поступило письмо Александра Беглова с требованием прекратить полномочия коммунистки Елены Жук из-за ошибок в декларации: она не указала нежилое здание, которое было зарегистрировано после того, как его перестроили, доход от ценных бумаг, о котором на момент подачи декларации Жук не знала и счет супруга, на котором было 19 тысяч рублей. Никто из депутатов не поддержал идею прекратить полномочия Жук.

В конце 2020 года в муниципалитеты Петербурга начали поступать обращения от губернатора города Александра Беглова с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов. Поводом для разбирательства становились якобы найденные ошибки в декларации. С ноября по декабрь прошлого года своих мандатов лишились несколько оппозиционных депутатов, среди которых были Светлана Уткина из МО "Финляндский округ", Вера Морозова из МО "Малая Охта" и Анна Карулечива в "Нарвском округе". Среди ошибок в декларациях упоминались неуказанные нулевые счета у депутатов или членов их семей и неправильное заполнение отдельных граф.

Константин Леньков

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