18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:47

Патрушев заявил о росте экстремизма на Северо-Западе РФ

фото ЗакС политика Патрушев заявил о росте экстремизма на Северо-Западе РФ

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на рабочей встрече в Мурманске, посвященной вопросам национальной безопасности Северо-Западного федерального округа, озвучил тревожащие его статистические цифры, которые касаются преступлений экстремистского и террористического характера. По данным высокопоставленного чиновника, за первый квартал экстремистских преступлений стало больше на 50% в сравнении с тем же периодом 2020 года. 

"Значительная часть этих преступлений связана с распространением в социальных сетях публичных призывов к осуществлению деструктивной противоправной деятельности", - цитирует его ТАСС.

Примечательно, что Патрушев связывает эту динамику с усталостью граждан от ограничений, которыми сопровождается пандемия коронавируса. Впрочем, он наблюдает и иные тенденции, инспирированные извне, на примерах Петербурга, Ленобласти, Мурманской и Архангельской областей.

"На усиление межэтнической напряженности, распространение ксенофобии и экстремизма влияет продвижение иностранными неправительственными организациями прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений, различного рода ложной информации, в том числе о якобы существующем ущемлении прав коренных малочисленных народов", - описал их на совещании государственный деятель.

Что касается преступлений с террористической подоплекой, то наибольшую тревогу у секретаря Совбеза вызывают Петербург и Калининградская область. Всего в СЗФО за год зарегистрированных случаев таких преступлений стало больше на 28%.

"Таким образом, складывающаяся оперативная обстановка свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер на этом направлении", - сделал вывод Патрушев.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 От незаконной рекламы петербургские фонари защищают специальной сеткой

20:27 Под Колпино нашли останки красноармейца и продолжили поиски

19:59 ГД приняла в первом чтении законопроект, посвященный покупке квартир с недостатками

19:38 Сотрудники комитета по энергетике и инженерному обслуживанию отчитались о доходах за 2020 год

19:13 В двух районах Петербурга установят конструкции для граффитистов

18:54 Художницу Нордик оштрафовали на 20 тысяч рублей за "феминистическую цепь солидарности"

18:49 Старинный фасад бывшей пивоварни "Вена" в Невском районе воссоздадут

18:39 "Казанского стрелка" Галявиева отправили в СИЗО на два месяца

18:27 "Информация принята к сведению": В ЗакСе не ответили на вопросы о баннерах с Макаровым

18:25 Суд прекратил дело задержанного на акции протеста 31 января в Петербурге

18:11 РБК: Кириенко возглавит наблюдательный совет общества "Знание"

17:52 Беглов поздравил медсестер Петербурга с профессиональным праздником

17:47 Патрушев заявил о росте экстремизма на Северо-Западе РФ

17:30 Муниципал: Беглов не смог изгнать депутата из МО "Горелово"

17:24 Потехина констатировала нехватку школьных психологов в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru