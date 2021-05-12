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17:52

Беглов поздравил медсестер Петербурга с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Беглов поздравил медсестер Петербурга с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественном собрании в Доме офицеров по случаю международного дня медицинской сестры, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что медики оказались "на переднем крае" во время эпидемии коронавируса и "самоотверженно боролись за жизнь и здоровье пациентов" в "тяжелых условиях, в защитных костюмах, неделями не видели родных".

"Это геройский поступок. Огромные слова благодарности и низкий поклон всем медикам. Вы выполнили свой долг", - заявил Беглов. Он вручил благодарности 18 сотрудникам петербургских медучреждений.

По словам губернатора, 12,5 тысяч медработников среднего звена переболели коронавирусом, 25 из них умерли. Участники торжественного собрания почтили память погибших медиков минутой молчания. 

Международный день медицинской сестры отмечается с 1971 года - в день рождения основоположницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл. В России этот праздник отмечается с 1990-х годов.

 


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