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18:27

"Информация принята к сведению": В ЗакСе не ответили на вопросы о баннерах с Макаровым

фото ЗакС политика "Информация принята к сведению": В ЗакСе не ответили на вопросы о баннерах с Макаровым

Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга ответила на официальный запрос ЗАКС.Ру о связи спикера парламента Вячеслава Макарова с баннерами с его изображением на домах Петроградского района двумя предложениями. 

В запросе ЗАКС.Ру задавались вопросы, имеет ли спикер отношение к установке плакатов и получали ли сам спикер или связанные с ним люди разрешение на установку этих плакатов у комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Издание также хотело узнать, на основании каких документов вывешены баннеры с Макаровым, на какие средства проводились работы, из какого материала изготовлены плакаты и с помощью каких технических средств закреплены на зданиях. 

Вместо ответа на вопросы пресс-служба парламента сообщила:

"В ответ на ваше обращение от 05.05.2021 сообщаю следующее. Информация, изложенная в Вашем обращении, принята к сведению". 

Под словами подписалась начальник управления по информации и общественным связям ЗакСа Елена Гаврищук. ЗАКС.Ру пытался связаться с ней и выяснить, ждать ли реальные ответы на поставленные вопросы - пресс-секретарь парламента трубку не взяла.

Издание направило запрос в парламент 5 мая. Согласно 40 статье Закона о СМИ, ведомства обязаны прислать ответ в течение семи дней. ЗАКС.Ру обратился к пресс-службе парламента по телефону 12 мая с напоминанием о своем запросе. Через 37 минут на почту ЗАКС.Ру поступил указанный выше ответ в два предложения от Гаврищук.

Напомним, баннеры с изображением Макарова и фразой "Это наша победа!" появились на домах Петроградского района в середине апреля. В комитете по печати ЗАКС.Ру сообщили, что с ними размещение плакатов никто не согласовывал. Кроме этого, баннеры из винила установили на лицевых фасадах и выше уровня второго этажа, что нарушает установленные в Петербурге нормы и законы по размещению плакатов в историческом центре, уточнили в ведомстве. Несколько баннеров в итоге были демонтированы подведомственным комитету учреждением.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ЗАКС.Ру сообщили, что один из домов с баннером Макарова является выявленным объектом культурного наследия - дом 9а в переулке Нестерова. В ведомстве добавили, что к ним не поступала информация о планах по размещению баннеров с Макаровым по ряду адресов, где их заметили.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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